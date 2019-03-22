القبض على 3 أشخاص سرقوا 110 آلاف جنيها من داخل سيارة شركة بالسلام

تمكن رجال مباحث السلام، من القبض على 3 أشخاص سرقوا 110 آلاف جنيها من داخل سيارة شركة هواتف محمولة اثناء توقفها بدائرة القسم وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من "وليد.ص" ، 41 سنة، سائق بإحدى شركات الهواتف المحمولة والشاشات التليفزيونية ، ومقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره (110469 ألف جنيه) من داخل سيارة الشركة عمله حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة" إسلام.و" ، 23 سنة، مندوب مبيعات بالشركة محل عمل المبلغ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلا من "إسلام م" ، 19سنة، سائق ، "عبدالرحمن.إ" ، 21سنة، عاطل.

وأقر بأنه اثناء تواجده صحبة المُبلغ على أحد المقاهى قام بمغافلته، والإستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة وسلمه للمتهمان الثانى والثالث ، وإستوليا على المبلغ المالى المشار إليه ولاذا بالفرار مستقلين سيارة ميكروباص أبيض اللون ملك وقيادة الثانى ، وأضاف بأن المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الثالث بمحافظة المنيا ، وبإرشاده تم ضبط المتهم الثانى حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.