القبض على فرد أمن وعاطل حاولا الاستيلاء على بضائع من مخزن فى بدر

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة بدر، القبض على فرد أمن وعاطل حاولوا الاستيلاء على بضائع بقيمة 150 ألف يورو من داخل مخزن محولات كهرباء بتصريح مزور، تحرر محضرا بالواقعة.

تلقى قسم شرطة بدر، بلاغ من مدير أمن أحد مصانع محولات الكهرباء، بأنه تبلغ له من سائق بذات المصنع بقيام كلاً من "حسين .ع" ، 31 سنة، فرد أمن بالمصنع عمل المبلغ – ومقيم بالغربية ( مطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى فى قضايا " تبديد ، إيصال أمانة " ) ، و"محمود .ا" ، 34 سنة، عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، بالإتفاق معه على سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخل مخزن تابع للمصنع كائن بالمنطقة الصناعية مستخدمات تصريح استلام بضاعة (مزور) .

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة أسفرت عن ضبطهما أثناء قيامهما بتحميل كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية، أعلى سيارتين نقل (قيادة سائقين حسنى النية) وبحوزتهما (تصريح إستلام بضائع بقيمة 150 ألف يورو منسوب صدوره للمصنع محل عمل المبلغ "مزور"، طبنجة صوت و 2 خزينة و 44 طلقة صوت).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الأول بأنه نظراً لعمله بالمصنع إختمرت فى ذهنه فكرة تزوير التصريح المضبوط بحوزته، للاستيلاء على البضائع المدونة بالتصريح من داخل المخزن التابع للمصنع عمله، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى، وقاما باستئجار السيارتان المضبوطتان، والتوجه للمخزن لاستلام ونقل البضائع المشار إليها.

وبمواجهة الثانى بأقوال الأول أيدها، وأقر بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.