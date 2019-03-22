video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على فرد أمن وعاطل حاولا الاستيلاء على بضائع من مخزن فى بدر

الجمعة، 22 مارس 2019 01:26 م
القبض على فرد أمن وعاطل حاولا الاستيلاء على بضائع من مخزن فى بدر حبس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة بدر، القبض على فرد أمن وعاطل حاولوا الاستيلاء على بضائع بقيمة 150 ألف يورو من داخل مخزن محولات كهرباء بتصريح مزور، تحرر محضرا بالواقعة.

تلقى قسم شرطة بدر، بلاغ من مدير أمن أحد مصانع محولات الكهرباء، بأنه تبلغ له من سائق بذات المصنع بقيام كلاً من "حسين .ع" ، 31 سنة، فرد أمن بالمصنع عمل المبلغ – ومقيم بالغربية ( مطلوب التنفيذ عليه فى  4 أحكام حبس جزئى فى قضايا " تبديد ، إيصال أمانة " ) ، و"محمود .ا" ،  34 سنة، عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، بالإتفاق معه على سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخل مخزن تابع للمصنع كائن بالمنطقة الصناعية مستخدمات تصريح استلام بضاعة (مزور) .

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة أسفرت عن ضبطهما أثناء قيامهما بتحميل كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية، أعلى سيارتين نقل (قيادة سائقين حسنى النية) وبحوزتهما (تصريح إستلام بضائع بقيمة 150 ألف يورو منسوب صدوره للمصنع محل عمل المبلغ "مزور"، طبنجة صوت و 2 خزينة و 44 طلقة صوت).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الأول بأنه نظراً لعمله بالمصنع إختمرت فى ذهنه فكرة تزوير التصريح المضبوط بحوزته، للاستيلاء على البضائع المدونة بالتصريح من داخل المخزن التابع للمصنع عمله، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى، وقاما باستئجار السيارتان المضبوطتان، والتوجه للمخزن لاستلام ونقل البضائع المشار إليها.

وبمواجهة الثانى بأقوال الأول أيدها، وأقر بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على شخصين سرقا دراجة نارية بمدينة نصر

القبض على خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية بالتجمع الخامس

اخبار الحوادث

امن القاهرة

مدينة بدر

اخبار مصر

جريمة سرقة




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة