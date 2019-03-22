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القبض على تشكيل عصابى سرق 18 دراجة بخارية بأطفيح

الجمعة، 22 مارس 2019 03:49 م
القبض على تشكيل عصابى سرق 18 دراجة بخارية بأطفيح دراجات بخارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة 18 دراجة بخارية بأطفيح، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح تورط كلا من "سلامة.ز" و"محمد.ن" و"رمضان.م" سبق اتهمهم فى عدة قضايا بتكوين تشكيل عصابة لسرقة الدراجات البخارية.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 18 دراجة بخارية، وأرشدوا عن 3 من عملائهم تم القبض عليهم، وبحوزتهم 12 دراجة مسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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