القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين ببنها

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 4 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين، بدائرة مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها أكدتها التحريات مفادها قيام كل من:- "محمود.م" وشهرته الصعيدى، 21 عاما عاطل، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية " سلاح و سرقة "، و"عمر.ح" وشهرته أبو رية، 23 سنة عاطل، و"جمالي.ي" 19 سنة عاطل، و"كريم.م" 19 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمون عزبة السوق - دائرة قسم أول بنها، بتكوين تشكيل عصاب فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من داخل السيارات خاصتهم، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثانى، سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 5 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثالث والرابع، عدد 2 سلاح أبيض "مطواة".

بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى، كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.