video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين ببنها

الجمعة، 22 مارس 2019 02:09 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين ببنها حبس -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

 

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 4 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين، بدائرة مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.

 

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها أكدتها التحريات مفادها قيام كل من:- "محمود.م" وشهرته الصعيدى، 21 عاما عاطل، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية " سلاح و سرقة "، و"عمر.ح" وشهرته أبو رية، 23 سنة عاطل، و"جمالي.ي" 19 سنة عاطل، و"كريم.م" 19 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمون عزبة السوق - دائرة قسم أول بنها، بتكوين تشكيل عصاب فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من داخل السيارات خاصتهم، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثانى، سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 5 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثالث والرابع، عدد 2 سلاح أبيض "مطواة".

بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى، كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط المتهم بقتل صديقه بسلاح أبيض بالخصوص

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار القليوبية

اخبار مصر




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة