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العثور على فلاح مقتول ومقيد اليدين فى أرض زراعية بالدقهلية

الجمعة، 22 مارس 2019 04:41 م
العثور على فلاح مقتول ومقيد اليدين فى أرض زراعية بالدقهلية جثه-ارشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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عثر أهالى مركز تمى الامديد بمحافظة الدقهلية، على جثة فلاح مكبل اليدين ومقتول داخل الأراضى الزراعى.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى مركز تمى الأمديد بالعثور على جثة داخل الأراضى الزراعية، بدائرة المركز.

 

وانتقل الرائد أحمد لطفى، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة مكبلة اليدين ولشخص يدعى "أبو العينين.م"، ومقيم بعزبة الجبالى التابعة لدائرة المركز.

 

وكشفت التحريات أن القتيل متزوج سيدة من قرية كفر سنجاب التابعة لدائرة المركز، وكان فى طريقه للمبيت عند أهل زوجته وتبين سرقة جرار زراعى يملكه كان يستقله، وتلاحظ وجود إصابة بالرأس نتيجة الضرب بجسم صلب ولا توجد إصابات أخرى، وتم استدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


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مقتل فلاح بتمى الامديد




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