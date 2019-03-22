video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العاهل السعودى يبعث برقية عزاء فى ضحايا غرق عبارة الموصل

الجمعة، 22 مارس 2019 11:43 ص
العاهل السعودى يبعث برقية عزاء فى ضحايا غرق عبارة الموصل العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ
إضافة تعليق

وجه الملك السعودى سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، برقية عزاء إلى الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فى حادث غرق عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل .

وقال العاهل السعودى فى برقيته ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "علمنا بنبأ غرق عبارة فى نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازى وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، راجين عودة المفقودين سالمين". 


ومن جانبه .. بعث ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للرئيس الجمهورية العراقى برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قال بها: "تلقيت نبأ غرق عبارة فى نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازى وصادق المواساة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة الموصل إلى 95 قتيلا و20 مفقودا

الرئيس العراقى يصل الموصل لمتابعة حادث غرق عبارة ووفاة 95 مواطناً

محافظ نينوى يدهس 2 من أهالى ضحايا عبارة الموصل المنكوبة بعد مهاجمة موكبه

العراق: وقفة احتجاجية بالموصل تطالب بمحاسبة المتسببين بحادث غرق العبارة

العاهل السعودى

العراق

الموصل

عبارة الموصل




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة