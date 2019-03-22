السيطرة على حريق بمدينة منوف دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق بمدينة منوف ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من نشوب حريق بجوار بنك الأهلى بمدينة منوف على الفور إنتقلت سيارة الحماية المدنية برئاسة اللواء ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق الذى نشب بمخلفات، ولم تحدث ثمةإصابات بشرية ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

