"الزراعة" تعلن حصول معمل "البحوث الزراعية" على الاعتماد الدولى "ايجاك"

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حصول معمل "تشخيص الأمراض النباتية"، التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، على اعتماد المجلس الوطنى للاعتماد "ايجاك"، وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025: 2017.

وقال الدكتور أحمد شلبى، مدير المعمل، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى بعد الزيارات التى قام بها فريق التقييم للمعمل ,ويسرى تنفيذ هدا اعتبارا من اليوم التالى لموافقة اللجنة المستقلة للاعتماد، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تضمن دقة الاختبارات ومطابقتها للمعايير الدولية، فضلا عن اصدار شهادات الخلو من الأمراض الفيروسية للأمراض التى تصيب البطاطس و الطماطم والموالح والفراولة معتمدة دوليًا بما يسهم فى تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين.

وتوجه شلبى بالشكر إلى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، على اتاحة كافة الامكانيات والدعم اللازم للمعمل، ليكون الاول فى مصر و المصرح له بإصدار شهادات الخلو من الامراض الفيروسية للأمراض التى تصيب النباتات.

وأشار مدير المعمل، إلى أن اللجنة المستقلة للاعتماد والتى عقدت يوم الأربعاء الماضى، قد منحت الاعتماد للمعمل لاختبارين هامين للكشف عن الأمراض الفيروسية التى تصيب محاصيل الفاكهة والخضر وهى الأمراض الفيروسية التى تصيب البطاطس مثل: فيروس Y البطاطس وفيروس X البطاطس، وفيروس التفاف أوراق البطاطس وفيروس A البطاطس و فيروس S البطاطس وفيروس M البطاطس وفيروس موب توب البطاطس وفيروس خشخشة الدخان، فضلا عن الأمراض الفيروسية التى تصيب الطماطم وهى فيروس تجعد واصفرار أوراق الطماطم وفيروس الذبول المتبقع للطماطم فيروس تلون أوراق الطماطم، وفيروس التلون المعدى فى الطماطم وفيروس توريد الطماطم، كذلك الفيروسات التى تصيب الفراولة وهى فيروس تجعد الفراولة، فيروس تبرقش الفراولة، فيروس التبقع الحلقى الكامن فى الفراولة فيروس تحزم عروق الفراولة، فيروس الحافة الصفراء الخفيفة فى الفراولة. وفيروس موزايك الارابس، والفيروسات الفيرويد التى تصيب الموالح وهى فيروس التدهور السريع فى الموالح وفيروس قوباء الموالح وفيرويد تشقق قلف أشجار الموالح.

وأضاف أن معمل تشخيص الأمراض النباتية تتركز مهامه فى استخدم أحدث تقنيات البيولوجية الجزيئية فى مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، فضلا عن تدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة كما يوفر المعمل نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة و الحد من انتشار الأمراض.