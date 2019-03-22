video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تعلن حصول معمل "البحوث الزراعية" على الاعتماد الدولى "ايجاك"

الجمعة، 22 مارس 2019 01:49 م
"الزراعة" تعلن حصول معمل "البحوث الزراعية" على الاعتماد الدولى "ايجاك" الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حصول معمل "تشخيص الأمراض النباتية"، التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، على اعتماد المجلس الوطنى للاعتماد "ايجاك"، وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025: 2017.

وقال الدكتور أحمد شلبى، مدير المعمل، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى بعد الزيارات التى قام بها فريق التقييم للمعمل ,ويسرى تنفيذ هدا اعتبارا من اليوم التالى لموافقة اللجنة المستقلة للاعتماد، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تضمن دقة الاختبارات ومطابقتها للمعايير الدولية، فضلا عن اصدار شهادات الخلو من الأمراض الفيروسية للأمراض التى تصيب البطاطس و الطماطم والموالح والفراولة معتمدة دوليًا بما يسهم فى تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين.

وتوجه شلبى بالشكر إلى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، على اتاحة كافة الامكانيات والدعم اللازم للمعمل، ليكون الاول فى مصر و المصرح له بإصدار شهادات الخلو من الامراض الفيروسية للأمراض التى تصيب النباتات.

وأشار مدير المعمل، إلى أن اللجنة المستقلة للاعتماد والتى عقدت يوم الأربعاء الماضى، قد منحت الاعتماد للمعمل لاختبارين هامين للكشف عن الأمراض الفيروسية التى تصيب محاصيل الفاكهة والخضر وهى الأمراض الفيروسية التى تصيب البطاطس مثل: فيروس Y البطاطس وفيروس X البطاطس، وفيروس التفاف أوراق البطاطس وفيروس A البطاطس و فيروس S البطاطس وفيروس M البطاطس وفيروس موب توب البطاطس وفيروس خشخشة الدخان، فضلا عن الأمراض الفيروسية التى تصيب الطماطم وهى فيروس تجعد واصفرار أوراق الطماطم وفيروس الذبول المتبقع للطماطم فيروس تلون أوراق الطماطم، وفيروس التلون المعدى فى الطماطم وفيروس توريد الطماطم، كذلك الفيروسات التى تصيب الفراولة وهى فيروس تجعد الفراولة، فيروس تبرقش الفراولة، فيروس التبقع الحلقى الكامن فى الفراولة فيروس تحزم عروق الفراولة، فيروس الحافة الصفراء الخفيفة فى الفراولة. وفيروس موزايك الارابس، والفيروسات الفيرويد التى تصيب الموالح وهى فيروس التدهور السريع فى الموالح وفيروس قوباء الموالح وفيرويد تشقق قلف أشجار الموالح.

وأضاف أن معمل تشخيص الأمراض النباتية تتركز مهامه فى استخدم أحدث تقنيات البيولوجية الجزيئية فى مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، فضلا عن تدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة كما يوفر المعمل نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة و الحد من انتشار الأمراض.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اختيار مركز البحوث الزراعية نقطة اتصال إقليمية لمنظمة "وايترو"

وزارة الزراعة

الأمراض النباتية

أمراض النبات

الزراعة




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة