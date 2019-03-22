video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس العراقي:غرق العبارة في الموصل "فاجعة وطن"

الجمعة، 22 مارس 2019 07:07 م
الرئيس العراقي:غرق العبارة في الموصل "فاجعة وطن" حادث العبارة
بغداد )أ ش أ(
إضافة تعليق

 وصف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم /الجمعة/ حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل التي راح ضحيتها أكثر من مائة مدني غالبيتهم أطفال ونساء بأنها "فاجعة وطن"، مشيرا إلى أنها نتيجة جشع وسوء إدارة وفساد وتقصير.

وقال برهم صالح - في تصريح نقلته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "فاجعة الموصل، فاجعة وطن"، وأن "كل العراقيين مع الموصل" ، مشيرا إلى أن "الفاجعة لم تأت من فراغ، بل من جشع فساد وسوء إدارة وتقصير".

وأضاف أن مجلس النواب سيعقد جلسته لمناقشة الحادث ، مشددا على أن "وضع الموصل لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهي تستحق خدمات أفضل ومحاسبة المقصرين والانتصار لذوي الضحايا ، ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بسرعة، وستنتهي من أعمالها قريبا.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد ضحايا حادث عبارة الموصل إلى 100 عراقى بينهم نساء وأطفال

صور.. ارتفاع أعداد ضحايا حادثة غرق العبارة فى الموصل بالعراق إلى 120 شخصا

العراق

اخبار العراق

الرئيس العراقى

العبارة




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة