الرئاسة الفلسطينية: شرعية القدس والجولان يحددها الشعبين الفلسطينى والسورى

كتب : أحمد جمعة

ردا على التصريحات الأمريكية المتعلقة بالاعتراف الأمريكى بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطينى والشعب السورى.

وأضاف فى بيان صحفي اليوم الجمعة، إن أية قرارات تتخذها الادارة الاميركية مخالفة للقانون والشرعية الدولية لا قيمة لها، ولن تعطى الشرعية للاحتلال الإسرائيلى وستبقى حبرا على ورق.

وتابع أبو ردينة قائلا: إن هذا التصعيد الإسرائيلى، والذى يقابله انحياز أمريكى أعمى، سيؤدى إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، ولن يتحقق السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، إلا إذا طبقت قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعية لانسحاب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة كافة، مقابل تحقيق السلام مع الدول العربية والإسلامية.