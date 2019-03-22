video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بسبب تراجع الأوقية..

الذهب ينخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

الجمعة، 22 مارس 2019 11:36 ص
الذهب ينخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام أسعار الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 مارس 2019 فى سوق الصاغة المصرى، بقيمة 3 جنيهات، عقب انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا  من 1318 دولار إلى 1311 دولار.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي
 
عيار 18 : 540 جنيها
عيار 21 : 630 جنيها
عيار 24 : 720 جنيها
الجنيه الذهب : 5040 جنيها
السعر العالمي : 1311 دولار
 
يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 633 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-3-2019 فى مصر

سعر الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب فى مصر

اخبار الاقتصاد

الذهب اليوم بالاسواقش




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة