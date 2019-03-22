الداخلية تعلن: تكاليف حج القرعة لهذا العام 71 ألف جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، أنه سيتم سداد كامل تكاليف حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى ، مصر ، القاهرة ) ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية ( مدفوعات حكومية " مدفوعات قرعة الحج " ) إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 25/3/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 4/4/2019.

وقالت الوزارة: (يكون السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام) وهى : مبلغ (57,800 جنيه) فقط سبعة وخمسون ألف وثمانمائة جنيه مصرى ، إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (13,200 جنيه) فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان جنيه مصرى ، بإجمالى (71,000 جنيه) فقط واحد وسبعون ألف جنيه مصرى .. هذا بالإضافة إلى مبلغ (9,500 جنيه) فقط تسعة آلاف وخمسمائة جنيهاً ما يعادل مبلغ (2000 ريال سعودى) لمن سبق له أداء الفريضة خلال الأعوام الخمسة السابقة ، وذلك وفقاً لتعليمات السلطات السعودية فى هذا الشأن.. لكل فائز على حده فيما عدا حالات المحارم والمرافقين الوجوبيين، حيث يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى .. على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية لسابقة الحج المقررة على المسار الإلكترونى السعودى.

ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 25/3/2019 حتى يوم الخميس الموافق 4/4/2019 بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، وفى حالة الاعتذار بعد سداد الرسوم يتم رد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداه فقط ، أما بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشئون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران يفيد عدم سفر الحاج لإتخاذ اللازم بشأنه ، دون أدنى مســئولية على وزارة الداخلية.

ويلتزم الفائز بفرصة حج القرعة باحتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصى، وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لدى موظفى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة، والإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وما فى حكمها بما لا يتجاوز قيمته ( 10,000 دولار أمريكى) فقط عشرة ألاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، فضلا عن الالتزام بتعليمات السلطات السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بكافة وسائل التصوير.

والمستندات المطلوبة من الفائزين عبارة عن:

جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة وسيتم رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل نظراً لعدم قبول بياناته عند الإدراج بنظام المـسار الإلكترونى ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز عند تحصيل تكاليف الحج منه .. ويجـــب إرفاق جواز سفر المحرم بجواز سفر السيدة المرافقة له .

(4) صورة حديثة مقاس (4 × 6) بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.

البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم ( لقاح الأنفلونزا الموسمية ، اللقاح الرباعى 135 ACYW، والحمى المخية الشوكية ) أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة.

ما يفيد توقيع الكشف الطبى على الفائز بأحد المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة والتى يعلن عنها.

صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش الحج).

بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) فى سن التجنيد ، الفائزون بالقرعة "مواليد 18/3/1941" وما قبلهـا غير مطالبين بالموقـف التجنيدى عند السفر وماعـــدا ذلك يراعى تقديم مستند التجنيد عند سفره.

موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.

الإيصال الصادر من "شركة تسهيل" المنوط بها رفع البصمة الحيوية كشرط الحصول على تأشيرة السفر مع إرفاقه بجواز السفر الدولى للحاج بالغلاف الخلفى.

حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها والأدوية الممنوعين من تناولها بالنسبة للحجاج الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة.