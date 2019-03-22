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الخارجية: الجولان السورى أرض عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية

الجمعة، 22 مارس 2019 12:03 م
الخارجية: الجولان السورى أرض عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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أكدت مصر على موقفها الثابت، باعتبار الجولان السورى، أرضا عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذى اتخذته إسرائيل، بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيّاً وليست له أيّة شرعيّة دولية.

وأكدت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، الجمعة، على ضرورة احترام المجتمع الدولى لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

 

 


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