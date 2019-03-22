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الحكومة: الموافقة على 480 قانونا و158 اتفاقية دولية من 2014-2018

الجمعة، 22 مارس 2019 01:24 م
الحكومة: الموافقة على 480 قانونا و158 اتفاقية دولية من 2014-2018 البرلمان
كتبت هند مختار
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كشف مجلس الوزراء فى كتابه "مصر.. مسيرة الإنجازات" لتوثيق المشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أن الفترة ما قبل عام 2014، شهدت عدم استقرار الحياة النيابية، نتيجة للأحداث التي مرت بالدولة المصرية، والتي أدت إلى عدم اكتمال المؤسسات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية، وكانت تصدر قرارات بالقوانين من  رئيس الجمهورية إلى أن أقرها مجلس النواب بعد انعقاده.

 

ومنذ عام 2014 حتى عام 2018، فقد تمت الموافقة على 480 قانونا، و 158 اتفاقية دولية، و341 قرارا بقانون، كما تشاركت الوزارة مع وزارات أخرى فى اعداد مشروعات القوانين واللوائح، بواقع 132 قانون، و8 لوائح، من أهمها قانون الخدمة المدنية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وتم تفعيل دور إدارة شئون اعضاء مجلس النواب، والمكتب الفنى للوزارة.

 

وأوضح الكتاب أنه علي صعيد العلاقان الخارجية شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، استعادة الدور المصرى الرائد فى القارة الأفريقية، حيث تترأس مصر الاتحاد الافريقي لعام 2019، الذي يشهد العديد من الفعاليات فى هذا الصدد، كما شهدت العلاقات المصرية تطوراً مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وشهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بالمنطقة العربية لتسوية النزاعات.

 

كما شهدت هذه الفترة توثيق التعاون مع القوى الآسيوية والأوروبية الكبرى والصاعدة، بما يخدم خطط التنمية في مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى، ويضمن الحفاظ على المصالح الوطنية. كما شهدت هذه الفترة إنتخاب مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامى 2016 و2017، كما نجحت فى تولى رئاسة مجموعة الـ 77 والصين خلال عام 2018.


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