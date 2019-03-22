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الجيش الأفغانى: مقتل 3 مسلحين من "داعش" في غارة شرق البلاد

الجمعة، 22 مارس 2019 12:01 م
الجيش الأفغانى: مقتل 3 مسلحين من "داعش" في غارة شرق البلاد الجيش الأفغانى
أ ش أ
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أعلن الجيش الأفغانى، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، إثر غارة جوية بطائرة بدون طيار في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

وقال فيلق سيلاب "201" التابع للجيش الأفغاني -في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن الغارة الجوية تم تنفيذها في منطقة أشين بإقليم نانجرهار، مشيرًا إلى أن المسلحين كانوا مستهدفين في محيط وادي بيكا بأشين.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك تنظيم داعش على بيان الجيش الأفغاني حتى الآن.

 

 


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