video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 07:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل غدا سماع الشهود فى محاكمة 11 متهما بـ"أحداث كنيسة مار مينا"

الجمعة، 22 مارس 2019 07:00 ص
"الجنايات" تستكمل غدا سماع الشهود فى محاكمة 11 متهما بـ"أحداث كنيسة مار مينا" أحداث كنيسة مار مينا بحلوان - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا السبت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، سماع الشهود فى محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مار مينا بحلوان".

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

 

 وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

كما نسبة النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

 

وكشفت التحقيقات عن تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

 

كما ثبت من التحقيقات سابقة استخدام السلاح النارى المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى في ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أرقام هامة ارتبطت بمحاكمة المتهمين فى "أحداث كنيسة مار مينا" .. تعرف عليها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة المتهمين بـ"أحداث كنيسة مار مينا"

تأجيل خامس جلسات محاكمة 11متهما بـ"أحداث كنيسة مارمينا" لـ23 مارس

المتهمين فى أحداث كنيسة مار مينا

محكمة جنايات القاهرة

مجمع محاكم طرة

المستشار محمد سعيد الشربينى

محاكمة 11 متهما فى أحداث كنيسة مار مينا

كنيسة مار مينا بحلوان

حلوان




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة