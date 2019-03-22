الجارديان: إعلان ترامب بشأن الجولان يعزز موقف نتنياهو فى الانتخابات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان يعزز موقف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات العامة المقررة فى إسرائيل الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة إن ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التى تم احتلالها عام 1967، فى خطوة دراماتيكية ستعزز على الأرجح آمال نتنياهو بإعادة انتخابه.

وكانت الإدارات الأمريكية السابقة قد تعاملت مع مرتفعات الجولات كأرض سورية محتلة، اتساقا مع قرارات مجلس الأمن الدولة. لكن ترامب كسر هذه السياسة فى تغريدة على تويتر أمس، الخميس.

وكتب ترامب يقول : بعد 52 عاما، حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة بشكل كامل بسيادة إسرائيل على الجولان التى لها أهمية إستراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل وللاستقرار الإقليمى".

وتقول الجارديان إن ترامب بتحديه القرار الصادر عن الأمم المتحدة قبل 52 عاما بالإجماع بشأن عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالحرب، قد انتهك قاعدة فى فترة ما بعد الحرب متمثلة فى رفض الاعتراف بالضم القسرى للأرض، وهو ما عزز المعارضة الغربية لدم روسيا للقرم.

ورأت الجارديان أن إعلان ترامب يمثل انقلابا دبلوماسيا لنتنياهو، الذى يواجه بعد أقل من ثلاث أسابيع معركة انتخابية حامية، ومن المقرر أن يزور واشنطن خلال الأيام المقبلة.

ونفى ترامب أن يكون الهدف من إعلانه مساعدة نتنياهو على البقاء فى منصبه، بل إنه حتى قال إنه لم يكن يعلم بأن الانتخابات كانت وشيكة.

وصرح ترامب لفوكس نيوز قائلا: "لم أكن حتى أعلم هذا، ليس لدى فكرة"، فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية. وقال إنه كان يفكر فى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان منذ وقت طويل.