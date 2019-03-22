وذكر بيان أصدره المتحدث باسم المكتب يانس ليركا اليوم الجمعة أن حوالي ألفي شخص وصلوا إلى المخيم في وقت متأخر أمس الأول والكثير منهم فى حالة صحية سيئة فى وقت وصل مئات اخرين أمس 21 مارس، وأن معظم الوافدين الجدد تظهر عليهم علامات الكآبة ويعانون سوء التغذية والتعب والحالات الطبية الصعبة وإصابات الحرب الناجمة عن شهور من الأعمال العدائية.



وأكد البيان أن الشركاء في المجال الإنساني يراجعون الخطط ويتوقعون وصول حوالي 15 ألف شخص إضافي، وأن المخيم تجاوز قدرته بشكل كبير وهناك حاجة ماسة إلى قطع أراض إضافية لاستيعاب الأعداد التي تتم استضافتها حاليا في المساحات المشتركة وكذلك لاستيعاب المتوقع وصولهم.