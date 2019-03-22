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الجمعة، 22 مارس 2019 09:16 م
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الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة أسبوعية هذا العام

الجمعة، 22 مارس 2019 08:29 م
الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بورصة أوروبا
لندن – رويترز
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زادت الأسهم الأوروبية خسائرها، اليوم الجمعة، لتغلق قرب أدنى مستوياتها للجلسة متضررة من مخاوف من تباطؤ النمو العالمى بعد بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية فى أرجاء أوروبا فاقمتها بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.
 
وأظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم أن أداء الشركات فى منطقة اليورو جاء أسوأ بكثير مما كان متوقعا هذا الشهر مع انكماش أنشطة المصانع بأسرع وتيرة فى حوالى 6 سنوات متضررة من تراجع كبير فى الطلب.
 
وبعد أن بدأ الجلسة على ارتفاع بفعل تفاؤل بشأن تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تحول المؤشر ستوكس 600 الأوروبى إلى الهبوط لثالث جلسة على التوالى ليغلق منخفضا 1.2 %.
 
وينهى المؤشر القياسى الأسبوع على خسارة قدرها 1.3 % هى الأكبر هذا العام، وهبطت بورصتا لندن وباريس بأكثر من 2 %، فى حين كان أداء بورصتى فرانكفورت ومدريد أفضل بشكل طفيف مع تراجعهما بحوالى 1.5 %.
 
وأغلقت جميع القطاعات تقريبا فى المؤشر ستوكس 600 على انخفاض مع هبوط قطاعات البنوك والسيارات والسلع الصناعية والكيماويات، بأكثر من 2 % لكل منها، وسجل القطاع المصرفى أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل فبراير.
 

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