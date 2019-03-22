الأسرة تقضى بـ10 آلاف نفقة فرش وغطاء وألعاب لزوجة وطفلتها

كتبت أسماء شلبى

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بالحكم بإلزام زوج بدفع 10 آلاف جنيه فرش وغطاء ونفقة ألعاب، لزوجة وطفلتها، بعد امتناعه عن منحها النفقة اللازمة للشراء طوال سنوات 5 سنوات.

وجاء بالدعوى القضائية التى أقامتها الزوجة "ي.خ.ق"،أمام محكمة الأسرة، أن زوجها تخلف عن دفع النفقة الخاصة بالفرش والغطاء والألعاب وغيرها من النفقات التى يعتبرها الزوج رفاهية وذلك منذ طلاقهم، وتوليها طوال تلك السنوات أداء تلك النفقات من أموالها الخاصة، مما دفعها للمطالبة بها بحكم إنها واجبة على الزوج.

وأكدت الزوجة أن طليقها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير رفع دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية طفلته كيدا بها، ومطالبتها أكثر من مرة بالرجوع له مقابل منحها المبالغ المالية التى تنفقها على اولاده، وعندما رفضت توعدها بالعقاب.

وعللت الزوجة أن القانون أقر أن إلزام الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم من مأكل وملبس ومسكن، ما تستلزمه من مصروفات إعاشتهم حسب يسر الزوج أو عسره.