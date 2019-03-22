اعترافات عصابة القليوبية: بنسرق السيارات بتوصيل الأسلاك ونقطعها ونبيعها

كتب محمود عبد الراضي ـ القليوبية نيفين طه

"بنسرق السيارات ونقطعها"..هكذا لخص لصوص السيارات في القليوبية جرائمهم، مؤكدين أنهم شكلوا عصابة تخصصت في سرقة السيارات عن طريق توصيل الأسلاك.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم، أنهم يقطعون السيارات بعد ذلك ويبعوها كقطع غيار للاستفادة منها مادياً.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية مفادها قيام "محمود.ن" 22 سنة سائق، سبق إتهامه في قضية "سرقة"، و"محمد.ع" سبق إتهامه في 4 قضايا "مخدرات – سرقة"، و"علاء.إ" سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" مقيمان في شبرا الخيمة، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في إرتكاب وقائع سرقه السيارات من أسفل المنازل بأسلوب توصيل الأسلاك ، وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار.

وعقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطهم أثناء تقطيعهم إحدى الأتوبيسات ، بناحية عزبة الشامى منشية الجبل الأصفر ، وتبين نزع زجاج الأتوبيس والمقاعد الداخلية بالكامل ، وتقطيع الهياكل المعدنية المثبت بها الكراسى، وتم ضبط الأدوات المستخدمة عبارة عن "2 إسطوانة أكسجين كبيرة الحجم – إسطوانة غاز – لمبة تقطيع – كمية من الأسلاك والوصلات الكهربائية"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأكد المتهم الأول أنه سبق له العمل سائق علي ذلك الأتوبيس وعقب تركه العمل عليه عقد العزم على سرقته لعلمه بمكان تواجده بالإشتراك والمتهمان المضبوطان، وبالكشف عن الأتوبيس تبين أنه مبلغ بسرقته.