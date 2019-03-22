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"إعلام القاهرة" تنظم مهرجان "فى حب أفريقيا".. الثلاثاء المقبل

الجمعة، 22 مارس 2019 05:00 ص
"إعلام القاهرة" تنظم مهرجان "فى حب أفريقيا".. الثلاثاء المقبل كلية الإعلام بجامعة القاهرة
وائل ربيعى
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تنظم جمعية أصدقاء الجودة، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مهرجان "فى حب أفريقيا"، يوم الثلاثاء 26 مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتورة هبة السمري، القائم بأعمال عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة ليلى عبد المجيد، مديرة وحدة ضمان الجودة، وتنسق المهرجان الدكتورة بسنت مراد، مسؤل جمعية أصدقاء الجودة.

يتضمن المهرجان معرضًا للكتب الخاصة بأفريقيا، ومعرضًا للصور تشمل الزعماء التاريخيين للقارة، ومن بينهم المصرى جمال عبد الناصر، والغانى كوامى نكروما، والتنزانى جوليوس نيريري، والجنوب إفريقى نيلسون مانديلا، فضلا عن بعض الصور الخاصة بالأماكن والآثار المهمة فى الدول الأفريقية، كما يتم عرض أفلام وثائقية عن القارة.

وتقام أيضا ندوة بعنوان "أفريقيا المستقبل" تديرها الدكتورة عواطف عبد الرحمن، الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية، ويتحدث فيها كل من الدكتور محمود أبو العينين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا والعميد الأسبق للكلية، والدكتورة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والدكتورة مروى ممدوح سالم، الباحثة فى الشئون الأفريقية، والسيد حسن هويدي، وكيل وزارة الإعلام سابقا، ويُقام فى نهاية اليوم عرضا فنيا للفلكور الإفريقي.

يُذكر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة كانت قد نظمت "ملتقى الثقافات الأول" فى ديسمبر الماضي، بمشاركة أكثر من عشر دول عربية وأفريقية وآسيوية، وتهدف هذه الأنشطة إلى تدعيم أواصر العلاقات بين مصر والدول الصديقة والشقيقة، وتنمية روح المحبة والتعاون بين الشعوب، فى إطار اتجاه الدولة إلى استعادة دور مصر الريادى فى المنطقة.


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كلية الاعلام

جامعة القاهرة

فى حب افريقيا




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