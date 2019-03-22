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إحباط محاولة هروب مساجين من حجز قسم ثالث المحلة

الجمعة، 22 مارس 2019 05:11 م
إحباط محاولة هروب مساجين من حجز قسم ثالث المحلة طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
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أحبطت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، محاولة هروب لمساجين من سجن قسم شرطة ثالث المحلة، بعد قيامهم بإحداث حالة من الشغب والهياج داخل محبسهم، وتم السيطرة عليهم.

 

وانتقل اللواء محمد أنور، نائب مدير الأمن لقطاع المحلة وسمنود، والعقيد أحمد أبو خضير مأمور القسم وضباط المباحث، وتم احتواء الموقف.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بسيطرة أجهزة الأمن على محاولة هروب 4 مساجين بقسم شرطة ثالث المحلة، مسجلين شقى خطر وإحداثهم حالة من الشغب داخل محبسهم، وتم السيطرة عليهم ونقلهم وسط حراسة مشددة لسجن معسكر قوات الأمن.


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