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أنور قرقاش: تقرير الجزيرة القطرية حول اتفاق إماراتى لاغتيال قادة طالبان مزيف

الجمعة، 22 مارس 2019 05:24 م
أنور قرقاش: تقرير الجزيرة القطرية حول اتفاق إماراتى لاغتيال قادة طالبان مزيف أنور قرقاش
كتب محمد تهامى زكى
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن تقرير قناة الجزيرة القطرية باللغة الإنجليزية حول ادعاء اغتيال قيادات حركة طالبان مجرد خبر مزيف. 

وقال قرقاش: "كنت فى اجتماع للشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية بومبيو، وشهدت على أن تقرير الجزيرة باللغة الإنجليزية حول ادعاء اغتيال قيادات طالبان هو أخبار مزيفة"، مضيفًا: "فى كثير من الأحيان تعد الجزيرة مصدر الأخبار المزيفة فى المنطقة، خاصة بعد أزمة قطر".

قرقاش
قرقاش

ومن ناحية أخرى، أشاد قرقاش بالدور النيوزيلندى فى التعامل مع الحادث الإرهابى: "نحيى التوازن والرحمة والوحدة التى أظهرتها نيوزيلندا فى معالجة مأساة الهجوم الإرهابى الشرير على المصلين المسالمين"، مؤكدا أن هذا التعامل جعلها أقوى وأكسبها الكثير من الاحترام".

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يذكر أن شبكة الجزيرة الإخبارية نشرت تقريرا فى نسختيها العربية والإنجليزية، زعمت فيه أن ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، اقترح على الولايات المتحدة هذا العام تنظيم وتمويل برنامج اغتيالات سرى لاغتيال قيادات الصف الأول فى حركة طالبان الأفغانية، مدعيًا أن ولى عهد أبو ظبى اقترح على وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو استخدام مرتزقة لاغتيال قادة حركة طالبان ضمن مخطط يشبه عمليات شركة "بلاك ووتر" - بحسب ادعاءات ومزاعم شبكة "الجزيرة" الإخبارية.
 

 


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