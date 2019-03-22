أنور قرقاش: تقرير الجزيرة القطرية حول اتفاق إماراتى لاغتيال قادة طالبان مزيف

كتب محمد تهامى زكى

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن تقرير قناة الجزيرة القطرية باللغة الإنجليزية حول ادعاء اغتيال قيادات حركة طالبان مجرد خبر مزيف.

وقال قرقاش: "كنت فى اجتماع للشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية بومبيو، وشهدت على أن تقرير الجزيرة باللغة الإنجليزية حول ادعاء اغتيال قيادات طالبان هو أخبار مزيفة"، مضيفًا: "فى كثير من الأحيان تعد الجزيرة مصدر الأخبار المزيفة فى المنطقة، خاصة بعد أزمة قطر".



قرقاش

ومن ناحية أخرى، أشاد قرقاش بالدور النيوزيلندى فى التعامل مع الحادث الإرهابى: "نحيى التوازن والرحمة والوحدة التى أظهرتها نيوزيلندا فى معالجة مأساة الهجوم الإرهابى الشرير على المصلين المسالمين"، مؤكدا أن هذا التعامل جعلها أقوى وأكسبها الكثير من الاحترام".