أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف ملابسات مقتل أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر

تكثف أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، ومباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،وبرئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية ،جهودهما وذلك لكشف ملابسات مقتل نفسية محمد قنديل أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر والتى تم العثور على جثتها بالأمس داخل منزلها مكبله من اليدين والقدمين، وبها إصابات بالرأس .

وأكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية،أن حادثة مقتل نفسية محمد قنديل أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها مكبله من اليدين والقدمين، وبها إصابات بالرأس ، الغرض منها هو السرقة، مشيرا إلى أنها تعيش داخل المنزل وحيده بمفرده بجانب خادمة لها تقوم يوميا بخدمتها وتغادر المنزل عقب قيامها بأداء مهمتها لها فى خدمتها بالمنزل .

وأضاف أحد أهالى قرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن منزل أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر قد تعرض منذ عدة شهور للسرقة ، وعلى الفور حضر معاينة لمنزلها من قبل مباحث مركز أشمون، ولم تتواصل إلى مرتكب الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية ،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من عثور أهالى قرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة نفيسة محمد قنديل 69 عاما زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها مكبله من اوبها إصابات بالرأس وذلك فى ظل ظروف غامضة، وجارى نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى وذلك لعرضها على الطب الشرعى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة برئاسة العقيد محمد على مفتش المباحث، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون وذلك لسرعة ضبط الجناة.