video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تعد وثيقة رسمية بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

الجمعة، 22 مارس 2019 06:27 م
أمريكا تعد وثيقة رسمية بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ترامب
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

 قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الجمعة إن مسؤولين أمريكيين يعدون وثيقة رسمية باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان ومن المرجح أن يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

 

وأعلن ترامب أمس الخميس أن الوقت قد حان لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. واحتلت إسرائيل المنطقة من سوريا في حرب عام 1967.

 

وقال المسؤول إن من المرجح أن يوقع ترامب الوثيقة الرئاسية أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن الأسبوع المقبل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئاسة الفلسطينية: قرارات واشنطن بشأن القدس والجولان مخالفة للقانون

توسك: الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه من الجولان رغم تصريحات ترامب

"دمشق": واشنطن لا تمتلك بحماقتها وغطرستها أى حق فى تقرير مصير الجولان

ترامب

الولايات المتحدة

اسرائيل

الجولان




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة