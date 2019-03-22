أمريكا تعد وثيقة رسمية بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

واشنطن (رويترز)

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الجمعة إن مسؤولين أمريكيين يعدون وثيقة رسمية باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان ومن المرجح أن يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وأعلن ترامب أمس الخميس أن الوقت قد حان لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. واحتلت إسرائيل المنطقة من سوريا في حرب عام 1967.

وقال المسؤول إن من المرجح أن يوقع ترامب الوثيقة الرئاسية أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن الأسبوع المقبل.