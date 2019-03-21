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9 توصيات لتحالف الأحزاب المصرية بمؤتمر دعم التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

الخميس، 21 مارس 2019 03:30 ص
9 توصيات لتحالف الأحزاب المصرية بمؤتمر دعم التعديلات الدستورية.. تعرف عليها مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية
كتب ـ هشام عبد الجليل
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عقد تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرًا بحضور 37 رئيس حزب سياسى، لدعم التعديلات الدستورية ومناقشة خطة تحرك التحالف خلال الفترة المقبلة، وفيما يلى نرصد أبرز التوصيات:
 
1. توجيه التحية للشعب المصرى على مساندة مؤسسات الدولة وتحمله أعباء الإصلاح الاقتصادى.
 
2. رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما حققه من إنجازات داخلية ونجاحات خارجية. 
 
3. يعلن التحالف دعمه للتعديلات الدستورية.
 
4. يدعو التحالف المواطنين بالموافقة على التعديلات حال طرحها للاستفتاء.
 
5. تبنى مبادرة "شعبها يحميها".
 
6. يدين تقارير بعض المنظمات حول حقوق الإنسان فى مصر ويؤكد أنها تريد تسييس الملف. 
 
7. التضامن الكامل مع أسر الشهداء والمصابين فى حادث نيوزلندا.
 
8. يدعو المجتمع الدولى لوقفة جادة ضد تيار الكراهية والعنف والعنصرية.
 
9. يدعو التحالف الحكومة لإجراء حوار مع الأحزاب السياسية حول القرارات الهامة التى تتصل بمعينة المواطن المصرى وحياته ضمانًا لوجود ظهير شعبى يساند هذه القرارات.
 

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