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وزير النقل يناقش إصلاح 91 جرارا وشراء جديدة للسكة الحديد

الخميس، 21 مارس 2019 02:39 م
وزير النقل يناقش إصلاح 91 جرارا وشراء جديدة للسكة الحديد المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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ناقش المهندس كامل الوزير، وزير النقل مع وفد من شركة بروجريس ريل لوكوموتيف، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها منذ عدة أشهر بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة لتحديث وإصلاح 91 جرارا، بالإضافة إلى شراء 50 جرارا جديدا (EMD )، وعمل عقد صيانة لـ141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين.

فى بداية الاجتماع أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها خلال الفترة الحالية مع كافة الوزارات والهيئات والشركات التي تتعاون مع وزارة النقل لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتفيذ كافة المشروعات والتعاقدات بما يعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة في كافة قطاعات النقل، مشيرا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية التى ترتكز استراتيجتها على اتجاهين الأول إجراء صيانة وعمرات للجرارات الحالية والثانى شراء جرارات جديدة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.

 وطالب وزير النقل الشركة بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتمويل والعقود خلال الفترة الإضافية لمذكرة التفاهم ووضع جدول مضغوط خاص بمدد ومعدلات التوريد بالجرارت الجديدة والجرارات التى سيتم اعادة تأهيلها أو إجراء عمرات جسيمة  لها ، كما أكد الوزير على أهمية  إجراء العمرات واعادة تأهيل الجرارات بورش السكة الحديد تحت اشراف مهندسي الشركة لنقل المعرفة والخبرات الخاصة بها الى المهندسين و الفنيين المصريين .

وفى السياق ذاته تباحث الجانبان حول إمكانية  قيام الشركة بإصلاح وعمل العمرات اللازمة الخاصة بـ  240 موتور جرار حيث، مؤكدا على إجراء العمرات اللازمة للجرارات في الشركات المصنعة لها وتحت اشرافها يعود بشكل ايجابيا على كافة النواحي الفنية لهذه الجرارات  بما يؤثر ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

 

 


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