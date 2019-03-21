وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحسين الأجور بداية من شهر يوليو المقبل.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أمر بتشكيل لجنة لدراسة هياكل الأجور بهدف تحسين أوضاع الموظفين وتم عرض التصور الخاص بذلك الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمر بتنفيذ تلك التوجهات خلال فترة شهر مع تطبيقه بداية من الموازنة الجديدة في الأول من يوليو.

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية عليهما ديون لصالح صناديق المعاشات، ووجه الرئيس باتخاذ الإجراءت برد هذه الأموال إلى صناديق المعاشات واتخاذ الإجراءات لتنفيذ ذلك الأمر سواء كانت قانونية أو موازنية بحيث يبدأ هذا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وكشف وزير المالية أن الدراسة الاكتوارية حددت كيفية رد الديون إلى صناديق المعاشات بطريقة تدريجية حتى تصبح الملاءة المالية للصناديق قوية، وتم إشراك منظمة العمل الدولية في ذلك الأمر، موضحا أنه سيتم صياغة تلك الدراسات في قانون حتى يتم إلزام الحكومة برد الأقساط المتفق عليها في كل ميزانية مع اشتراط عدم تمرير الموازنة من مجلس النواب إلا بعد دفع تلك الأموال وفي حال التأخير يتم دفع فوائد.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن الرئيس السيسي وجه وزارة التضامن الاجتماعي بسحب استشكالها على حكم الإدارية العليا بشأن علاوات المعاشات، متوقعا أن تصدر وزارة التضامن بيانا بخصوص هذا الشأن.