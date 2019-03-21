video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 01:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

الخميس، 21 مارس 2019 11:41 م
وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة الإعلامى حمدى رزق
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحسين الأجور بداية من شهر يوليو المقبل.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أمر بتشكيل لجنة لدراسة هياكل الأجور بهدف تحسين أوضاع الموظفين وتم عرض التصور الخاص بذلك الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمر بتنفيذ تلك التوجهات خلال فترة شهر مع تطبيقه بداية من الموازنة الجديدة في الأول من يوليو.

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية عليهما ديون لصالح صناديق المعاشات، ووجه الرئيس باتخاذ الإجراءت برد هذه الأموال إلى صناديق المعاشات واتخاذ الإجراءات لتنفيذ ذلك الأمر سواء كانت قانونية أو موازنية بحيث يبدأ هذا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وكشف وزير المالية أن الدراسة الاكتوارية حددت كيفية رد الديون إلى صناديق المعاشات بطريقة تدريجية حتى تصبح الملاءة المالية للصناديق قوية، وتم إشراك منظمة العمل الدولية في ذلك الأمر، موضحا أنه سيتم صياغة تلك الدراسات في قانون حتى يتم إلزام الحكومة برد الأقساط المتفق عليها في كل ميزانية مع اشتراط عدم تمرير الموازنة من مجلس النواب إلا بعد دفع تلك الأموال وفي حال التأخير يتم دفع فوائد.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن الرئيس السيسي وجه وزارة التضامن الاجتماعي بسحب استشكالها على حكم الإدارية العليا بشأن علاوات المعاشات، متوقعا أن تصدر وزارة التضامن بيانا بخصوص هذا الشأن.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المالية: تصنيف الاقتصاد المصري تحسن 4 مرات بعد إجراء الإصلاحات

نائب وزير المالية السابق: أفريقيا تخسر 60 مليار دولار سنويا بسبب سرية الحسابات البنكية

وزير المالية: نسعى لصدور قانون الضرائب على مواقع التواصل العام الجارى

وزير المالية: 7.2% عجز موازنة مستهدف خلال السنة المالية 2019/2020

وزير المالية: جهاز التنظيم والإدارة اعتمد هيكل مصلحة الضرائب الجديد

وزير الماليه

المعاشات

مجلس النواب

حمدى رزق




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

فيديو.. 5 لاعبين رفضوا الأهلى والزمالك

فيديو.. 5 لاعبين رفضوا الأهلى والزمالك

وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

الخارجية تطالب المصريين بالالتزام بـ 10 شروط خلال أداء العمرة .. تعرف عليها

الخارجية تطالب المصريين بالالتزام بـ 10 شروط خلال أداء العمرة .. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة