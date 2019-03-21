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وزير القوى العاملة: يتابع مستحقات أسرة مصرى توفى فى حادث بإيطاليا

الخميس، 21 مارس 2019 12:56 م
وزير القوى العاملة: يتابع مستحقات أسرة مصرى توفى فى حادث بإيطاليا وزير القوي العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث مستحقات المواطن المصرى،"خالد .ع.ع"، الذى توفى فى حادث انقلب سيارته، فضلا عن متابعة حالة زميلة المصاب الذى كان معه بالسيارة.
 
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل  مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار إلى أنه يتابع حاليا بتعليمات من السفير إيهاب أبو سريع، القنصل العام بميلانو مستحقات أسرة المواطن المصرى المتوفى "خالد .ع.ع"، الذى لقى حتفه فى حادث طريق وقع فى مدينة بولونيا الإيطالية، منوها إلى أنه من مواليد 17  سبتمبر 1989 محافظة الفيوم، وحاصل علي دبلوم صنايع، وكان يعمل في مجال التشييد والبناء، موضحا أن السيارة التي كان يقودها بنفسه انقلبت وكان معه زميل مصري  وهو "مصاب" حاليا.
 
ويتواصل مكتب التمثيل العمالي مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لبحث مستحقات أسرة المواطن المتوفي، كما يتابع حاله المواطن المصاب.
 
 

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