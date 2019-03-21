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وزير الدفاع الكويتى يلتقى عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى

الخميس، 21 مارس 2019 02:32 م
وزير الدفاع الكويتى يلتقى عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح
أ ش أ
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بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بمكتبه فى قصر بيان اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - فى بيان - أن وفد الكونجرس الأمريكى ضم كلا من: جون جارامندى، وبول كوك، وديبورا هالاند، يرافقهم سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان.
وأوضحت الوزارة أنه تم تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الأمور والموضوعات المشتركة، فيما أشاد الشيخ ناصر الصباح بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.


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