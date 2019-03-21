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وزير التعليم العالى يكرم المشاركين الأفارقة فى الدورة 16 لمركز بحوث الفلزات

الخميس، 21 مارس 2019 03:35 م
وزير التعليم العالى يكرم المشاركين الأفارقة فى الدورة 16 لمركز بحوث الفلزات وزير التعليم العالى يكرم الأفارقة المشاركين فى دورة تدريبية لمركز بحوث الفلزات
وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى حرص مصر على توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع الأشقاء الأفارقة؛ لبناء مستقبلٍ أفضل لشعوب القارة قائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى ضرورة التواصل بين الدول الإفريقية من أجل أن تصبح القارة الإفريقية ذات الثروات الطبيعية والطاقات البشرية قادرة على أن تنافس عالميا فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال فعاليات اختتام الدورة التدريبية ظهر اليوم الخميس  للمشاركين الأفارقة فى الدورة التدريبية الإفريقية الـ 16 لبرنامج التدريب الدولى لتدريب المهندسين الأفارقة فى مجال (الثروات المعدنية)، والبالغ عددهم (34) مشاركًا، من (25 دولة إفريقية)، والتى نظمها مركز بحوث وتطوير الفلزات خلال الفترة  من 10-21 مارس 2019، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، بمقر الوزارة

وأشار الوزير إلى أهمية هذه الفعاليات التى تأتى فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى دعم التواصل وتبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، وكذلك الاستفادة من الخبراء لدى الجانبين فى تحقيق التنمية للقارة الإفريقية، مضيفاً ضرورة التعاون والشراكة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الاستفادة القصوى لأبناء القارة الإفريقية وخاصة فى المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية.

ومن جانبه أكد السفير هشام عسران ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على أهمية دور مصر فى تعزيز فرص الشراكة والتنمية الشاملة بين مصر والدول الإفريقية، متمنيا للمتدربين تحقيق الهدف من الدورة وهو المساهمة فى التنمية المستدامة بالدول الإفريقية والاستفادة من القدرات البشرية والمادية المتواجدة بالمركز.

وأشار د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإفريقي، لافتًا أن المركز قام بتقديم العديد من المشروعات والدورات التدريبية المشتركة مع وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى للقارة الإفريقية، موضحاً اهتمام المركز بتعظيم الاستفادة من الثروات الإفريقية لصالح شعوبها، وخاصة الاقتصاد القائم على المعرفة والتكامل مع مختلف شعوب القارة.

وأوضح د. ناجى عبد الخالق مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو" والمنسق العام للدورة أن برنامج الدورة يشمل محاضرات نظرية، وتدريب عملى على طرق وتكنولوجيات معالجة الخامات المعدنية وطرق توصيفها وتحليلها،  وكذلك طرق إنتاج منتج وسيط أو منتج نهائى ذو قيمه مضاعفة من هذه الخامات والثروات المعدنية، لافتًا إلى أن الهدف من الدورة تعريف المهندسين الأفارقة بالثروات المعدنية المتواجدة بكثرة فى دولهم، وكيفية زيادة القيمة المضافة لهذه الثروات لفصل الشوائب منها وإنتاج منتجات وسيطة ومنتجات نهائية ذات قيمة إقتصادية أعلى.

وفى ختام اللقاء قام د. عبد الغفار بتسليم الشهادات المعتمدة للمتدربين الأفارقة، والتقاط الصور التذكارية معهم.

جدير بالذكر أن الدول المشاركة فى هذه الدورة التدريبية الدولية هذا العام: (الصومال ـ تشاد ـ الكونغو ـ الكاميرون ـ زامبيا ـ بوروندى ـ مالاوى ـ كينيا ـ نيجيريا ـ مدغشقر ـ غينيا ـ بنين ـ بوركينافاسو ـ تنزانيا ـ توجو ـ جامبيا - موريتانيا ـ ليسوتو ـ غينيا الاستوائية ـ جيبوتى ـ غانا ـ السودان ـ أوغندا).

 

 

 

 


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