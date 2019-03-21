وزير الإسكان: 90 مليار جنيه حجم استثمارات عقود إنشاء 3 مشروعات عمرانية

كتبت هند مختار

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التوقيع على عقود شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وعدد من شركات التطوير العقارى، يأتى فى إطار تحقيق التنمية العمرانية على الأراضى وبدء المشروعات بشكل أسرع لتحقيق الاستفادة للطرفين.

وأضاف وزير الإسكان فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء أن الاستفادة تتحقق من حيث إصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات، مؤكدا أنه كلما زادت العمليات التى تجرى على الأراضى تزيد استفادة الدولة.

وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات فى هذه العقود يبلغ 90 مليار جنيه ويستوعب 160 ألف فرصة عمل وفتح مجالات أكبر للسوق العقارى.

وأوضح الجزار إلى أن هناك اجتماع سيتم مع البنك الدولى لإشراك المطورين العقاريين فى مشروعات الإسكان.

ويتضمن الاتفاق توقيع شراكة مع 3 شركات للتطوير العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الأول بين شركة الأهلى للتنمية العقارية والهيئة لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 144 فدان فى مدينة أكتوبر.

كما يتضمن الاتفاق الثانى التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أركان للاستثمار العقارى لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 205 فدان بمدينة الشيخ زايد.

ويتضمن الاتفاق أيضا التوقيع على عقد شراكة مع شركة سوديك لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 500 فدان بالشيخ زايد.