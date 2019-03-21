video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بذكرى تحرير طابا..

وزير الأوقاف يخطب الجمعة بمسجد السلام ويزور قلعة صلاح الدين بجنوب سيناء

الخميس، 21 مارس 2019 03:00 ص
وزير الأوقاف يخطب الجمعة بمسجد السلام ويزور قلعة صلاح الدين بجنوب سيناء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
يتجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى محافظة جنوب سيناء صباح اليوم الخميس، حيث يعقد اجتماعا مع قيادات الدعوة بديوان عام المحافظة بحضور الشيخ إسماعيل الراوى وكيل أوقاف المحافظة.
 
 
ويزور الوزير بصحبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قلعة صلاح الدين، حيث يؤدى الوزير خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة طابا فى ذكرى احتفال تحرير المدينة، والتى تشهد افتتاح عددا من المنشآت بالمحافظة ضمن احتفالات النصر شملت افتتاح مسجد نويبع فى خطة تشمل افتتاح 6 مساجد.
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: يجب إلغاء رخص قيادة المتعاطين والمدمنين حفاظا على سلامة المجتمع

الجمعة.. وزير الأوقاف يخطب بجنوب سيناء ويحضر احتفالية تحرير طابا

وزير الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية لا تعرف سوى الهدم وصارت مصنعا للخيانة الوطنية

وزاره الاوقاف

نويبع

طابا

جنوب سيناء




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

تعرف على طريق الأهلى فى دورى الأبطال بعد الصدام مع صن داونز

تعرف على طريق الأهلى فى دورى الأبطال بعد الصدام مع صن داونز

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

فيديو.. بريانكا شوبرا مازحة: أنا زوجة "رهيبة ومبعرفش أعمل غير بيض"

فيديو.. بريانكا شوبرا مازحة: أنا زوجة "رهيبة ومبعرفش أعمل غير بيض"

متحدث الكهرباء:مشروع "بنبان" يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

متحدث الكهرباء:مشروع "بنبان" يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة