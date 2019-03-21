وزير الأوقاف يخطب الجمعة بمسجد السلام ويزور قلعة صلاح الدين بجنوب سيناء

كتب - إسماعيل رفعت

يتجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى محافظة جنوب سيناء صباح اليوم الخميس، حيث يعقد اجتماعا مع قيادات الدعوة بديوان عام المحافظة بحضور الشيخ إسماعيل الراوى وكيل أوقاف المحافظة.

ويزور الوزير بصحبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قلعة صلاح الدين، حيث يؤدى الوزير خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة طابا فى ذكرى احتفال تحرير المدينة، والتى تشهد افتتاح عددا من المنشآت بالمحافظة ضمن احتفالات النصر شملت افتتاح مسجد نويبع فى خطة تشمل افتتاح 6 مساجد.