وزيرة خارجية النمسا تدعو لتعاون دولى لتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية

دعت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل إلى تعاون دولى واسع لتنفيذ المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية .
وقالت كنايسل التى تزور اليابان حاليا إنها تأثرت بزيارة حديقة ونصب السلام التذكارى فى مدينة ناجازاكى اليابانية - التى ألقت الولايات المتحدة الأمريكية عليها قنبلة نووية ، مما تسبب فى حالة من الدمار الشامل و خسائر مادية وبشرية فادحة - مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور حجم معاناة ضحايا الأسلحة النووية فى هيروشيما و ناجازاكى.
وأضاف - - فى بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس - "إن النمسا واليابان يعملان معا من أجل تحقيق هدف حماية المجتمع الدولى من خطر التسلح النووى.
يذكر أن النمسا واليابان يحتفلان هذا العام بمرور 150 عاما على إقامة العلاقات المتميزة بينهما.
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