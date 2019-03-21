وزيرة خارجية النمسا تدعو لتعاون دولى لتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية

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دعت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل إلى تعاون دولى واسع لتنفيذ المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية .

وقالت كنايسل التى تزور اليابان حاليا إنها تأثرت بزيارة حديقة ونصب السلام التذكارى فى مدينة ناجازاكى اليابانية - التى ألقت الولايات المتحدة الأمريكية عليها قنبلة نووية ، مما تسبب فى حالة من الدمار الشامل و خسائر مادية وبشرية فادحة - مشيرة إلى أنه لا يمكن تصور حجم معاناة ضحايا الأسلحة النووية فى هيروشيما و ناجازاكى.

وأضاف - - فى بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس - "إن النمسا واليابان يعملان معا من أجل تحقيق هدف حماية المجتمع الدولى من خطر التسلح النووى.

يذكر أن النمسا واليابان يحتفلان هذا العام بمرور 150 عاما على إقامة العلاقات المتميزة بينهما.