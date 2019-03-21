وزيرة الصحة: قرعة علنية لاختيار 10 سيدات ممن قاربن على سن المعاش لبعثة الحج

كتب وليد عبد السلام

كرمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، عدداً من القيادات والعاملات بالوزارة ،خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة تكريماً للأمهات المثاليات بمناسبة "عيد الأم".

وقدمت وزيرة الصحة والسكان، الشكر والتقدير لكل السيدات العاملات بوزارة الصحة، داعيةً الله أن يحفظ جميع أمهاتنا ويرحم الأموات منهنَّ، مشيرةً إلى أن تكريم اليوم هو رسالة حب وتقدير من الوزارة للمرأة العاملة، التى تحرص دائماً على أن تحتضن أبناءها، وتبذل كل الجهد والعطاء فى خدمة المرضى.

وكشفت وزيرة الصحة عن أنه سيتم إجراء قرعة علنية لاختيار 10 سيدات من العاملات بالوزارة اللاتي قاربن على سن المعاش للانضمام إلى البعثة الطبية للحج لهذا العام، كرسالة شكر لهن لما تركن من بصمات كان لها بالغ الأثر فى خدمة الوزارة والوطن.

وأكدت الوزيرة إيمان وثقة القيادة السياسية بالمرأة المصرية ودورها الفعال فى المجتمع، والذى تجلى فى إسناد العديد من المناصب السياسية والقيادية لها، حيث أثبتت جدارتها فى تحمل المسئولية لخدمة الوطن.

وفى نهاية الحفل تم تكريم عددٍ من الأمهات العاملات والقيادات بالوزارة وجهاتها التابعة على مستوى المحافظات، وعلى رأسهنَّ الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة والسكان، وتكريم الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة أمنية محمد رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة سيدة على مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد.