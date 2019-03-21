وزيرة الصحة: فحص أكثر من 43 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 12 مليون و 101 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس الأربعاء.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ27 محافظة وصل إلى 43 مليون و 32 ألف مواطنا، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة مازالت تشهد إقبالاً كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

من جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا بتردد ٢ مليون و 830 الف مواطن ، تليها محافظة الشرقية بتردد 2 مليون و 688 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة 2 مليون و374 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد مليون و 596 الف مواطن، ثم المنيا مليون و 516 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 957 ألف و 753 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 136 ألفًا و 45 مواطنًا.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.