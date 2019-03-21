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وزراء الزراعة والتموين والشباب يفتتحون معرض الزهور بحديقة الأورمان

الخميس، 21 مارس 2019 10:36 ص
وزراء الزراعة والتموين والشباب يفتتحون معرض الزهور بحديقة الأورمان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف صبحى وزير الشباب، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع، فى الدورة رقم 86 له، اليوم الخميس، بحديقة الأورمان بالجيزة.
 
ويشارك معرض الزهور 180 عارضا بأفضل إبداعاتهم فى كرنفال الربيع للزهور ونباتات الزينة خلال الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع الذى يعتبر الأقدم والأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط.
 
وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تتبع سياسة محددة لتنشيط وتحفيز المنتجين المصريين فى مجال الزهور ونباتات الزينة والصناعات القائمة عليها والمرتبطة بها، وإن الوزارة تستهدف أيضا زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطتها إلى نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور فى المجتمع المصرى، ويقام المعرض على مساحة حوالى 14 فدانا وعدد العارضين هذا العام تجاوز العدد فى الأعوام السابقة.
 
والجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة فى حديقة الأورمان على نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما.
 
ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام، وتستهدف الوزارة الوصول إلى مليون زائر فى هذه الدورة. كما تهدف تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.
 

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اليوم .. وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور بحديقة الاورمان

وزارة الزراعة

معرض الزهور

الأمان

التموين




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