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وزارة الهجرة تهنئ دكتور أسامة سلام أحد علماء "مصر تستطيع" لفوزه بجائزة الدانة

الخميس، 21 مارس 2019 09:35 ص
وزارة الهجرة تهنئ دكتور أسامة سلام أحد علماء "مصر تستطيع" لفوزه بجائزة الدانة الدكتور أسامة سلام
كتب محمد رضا
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هنأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أسامة سلام، أحد أبرز خبراء مصر بالخارج فى مجال المياه، لفوزه بجائزة "الدانة" الفئة الذهبية كأفضل موظف تقنى بهيئة البيئة أبوظبى عام 2018، وأوضحت الوزارة أن الدكتور أسامة سلام، هو أحد علماء مصر تستطيع بأبناء النيل، وأحد الخبراء المتميزين فى الإمارات.

ويذكر أن كل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، كان قد عقدا فى أغسطس الماضى مؤتمرا لعرض نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، والذى نظمته وزارة الهجرة فبراير 2018 بمحافظة الأقصر وشارك به أكثر من 20 عالما وخبيرا فى مجال إدارة الموارد المائية والرى والزراعة.

 

تدوينة وزارة الهجرة
تدوينة وزارة الهجرة

 

وتمثلت نتائج مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، الخاصة بوزارة الرى والموارد المائية، بحسب بيان لوزارة الهجرة – حينذاك - فيما يلى:

 

• تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والرى لبحث كيفية ترشيد استهلاك المياه، وقد ضمت هذه اللجنة عضوية عدد كبير من الوزارات، تمثلت فى (البيئة – الأوقاف – الزراعة –الثقافة  - الكنيسة المصرية – التنمية المحلية – الهيئة الوطنية للإعلام – التعليم العالى- الإنتاج الحربي)، وبالفعل تم الانتهاء من وضع استراتيجية التوعية، وقامت بالفعل وزارة التنمية المحلية بفرض غرامات مالية على من يسىء استهلاك المياه فى المحافظات.

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الدكتور أسامة سلام

 

• تعظيم العائد من المياه من خلال الاستخدام المتعدد لوحدة المياه خاصة فى الأحواض المغلقة والمياه المحلاة مثل (زراعات عالية القيمة الاقتصادية – أسماك – زراعات عالية الملوحة –زراعة محاصيل بالمياه العادمة).

• اعتماد البصمة المائية كأحد معايير خطط التوزيع المحصولى (بالتنسيق مع وزارة الزراعة).

• معالجة مياه الصرف الصحى ثنائيًا أو ثلاثيًا طبقا للاستخدام من خلال استخدام محطات المعالجة الصغيرة واستخدامها فى "زمامات" نهايات الترع بعد عمل الدراسات والتجارباللازمة.

• وضع خريطة الاستخدامات الصناعية للمياه للتعريف بهذه المواقع واحتياجاتها ونوعية المياه المطلوبة حيث من الممكن تدبيرها من مياه الصرف.

 


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