video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 02:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التموين تعلن اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوى

الخميس، 21 مارس 2019 02:00 ص
وزارة التموين تعلن اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوى الأوكازيون - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن آخر فترة الأوكازيون الشتوى اليوم الخميس، وأن المحلات المشاركة فى الأوكازيون تقدم تخفيضات فى أسعار السلع المطروحة للمواطنين بشرط الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الأوكازيون من خلال الفواتير وباركود السلع للمحلات التى تقوم بتكويد المنتجات لديها.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة، بضرورة استمرار تكثيف الحملات على الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين والتصدى لأى إعلانات مضللة خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم إعداد تقرير يومى من جانب المديريات عن حالة الأوكازيون الشتوى بجانب تكثيف الجولات الميدانية للتواصل مع المواطنين والتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أوكازيون أثاث دمياط" لبيع منتجات الأثاث بأسعار مخفضة

شعبة الملابس: المحال بدأت تنفيذ أوكازيون لتحريك السوق بسبب تراجع المبيعات

التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

التموين

الاوكازيون الشتوى

تخفيضات الاسعار

الأوكازيون

تخفيضات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

متحدث الكهرباء:مشروع "بنبان" يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

متحدث الكهرباء:مشروع "بنبان" يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة