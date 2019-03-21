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هيئة البريد: نسعى لبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر منافذنا

الخميس، 21 مارس 2019 05:05 ص
هيئة البريد: نسعى لبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر منافذنا كأس الأمم الأفريقية
كتبت: هبة السيد
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كشف مسئول بالهيئة القومية للبريد، لـ”اليوم السابع”، أن الهيئة تسعى لبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 13 يوليو 2019، وذلك عبر منافذها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين والمشجعين، وأيضا الوصول لأكبر قاعدة من المشجعين على مستوى الجمهورية حيث تخوض مفاوضات بهذا الشأن.

وتمتلك الهيئة القومية للبريد 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية وتنفذ خطة طموحة لتطوير المكاتب على أحدث نظم التكنولوجيا، ما مكنها للتوسع بتقديم خدمات جديدا ساهمت فى مضاعفة دخل الهيئة على مدار الثلاث سنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، حيث توسعت الهيئة هذه الخدمات عبر منافذها حتى وصلت إلى نحو 27 خدمة إلكترونيا، إلى جانب الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين.

ويصل حجم عملاء صندوق توفير البريد إلى نحو 24 مليون برأسمال مودعين يصل إلى نحو 210 مليارات جنيه، ويصل سعر الفائدة إلى 10.25%.


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