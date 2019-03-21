هو البرقوق الأصفر راح فين؟.. تصديرى الحاصلات الزراعية يجيب

كتب عبد الحليم سالم

يعتبر البرقوق الأصفر من الفاكهة المحببة للمصريين خاصة، ولمختلف دول العالم عامة. وكانت زراعات البرقوق تنتشر كثيرا فى مصر قبل نحو 15 عاما، إلا إنها تراجعت بشكل كبير وتكاد تكون اختفت. والسؤال أين ذهب البرقوق الأصفر لذيذ الطعم، ولماذا سيطر المستورد على أسواقنا؟

يجيب الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين ووكيل أول المجلس التصديرى السابق للحاصلات الزراعية، بأن زراعات البرقوق الأصفر كانت تنتشر فى مصر بشكل كبير منذ سنوات طويلة، إلا أن الزراعات بدأت تتراجع بالتدريج لعدة أسباب.

ويضيف النجار لـ"اليوم السابع" أن من أسباب التراجع، هو زيادة الإنتاجية وكثرة المعروض، وبالتالى انخفاض السعر بشكل كبير أجبر المزارعين على تقليص المساحات بعدها أصابت النبات مرض "اللحفة" ودمر زراعات كبيرة.

وأشار أنه لم يتم تعويض المزارعين، وبالتالى اقتلعوا نباتات البرقوق واستبدلوها بزراعات أخرى، مما أدى إلى انتهاء البرقوق من الأسواق واللجوء إلى الاستيراد.

يتفق معه المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال والرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ويشير إلى أن إصابة النبات بالمرض كانت السبب الرئيسى فى وقف زراعات البرقوق الأصفر فى الوقت الذى توسعت دول مجاورة فى زراعته وتصديره.

ويعد البرقوق من أهم الفواكه التى تتميز بلونها المميز وطعمها الساحر، وأيضا له العديد من الفوائد الصحية لصحة الإنسان تم تقديرها بـ24 فائدة

فالبرقوق يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، كفيتامين سى و أ و د ، و يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم، ولذلك فهو يعد وجبة خفيفة ومفيدة.

ومن أبرز فوائده 7 هى:

1- يحتوى على سعرات حرارية منخفضة، فتناوله يساعد على التخلص من الوزن الزائد، لأنه يعد بمثابة وجبة خفيفة.

2- يحتوى على نسبة عالية من الألياف مما يتسبب فى الشعور بالشبع لفترات طويلة.

3- يحد من الإصابة بالإمساك وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف.

4- تناوله يحد من ظهور علامات التقدم فى العمر كالشيخوخة فى الجلد.

5- يقوى العظام ويحد من تعرضها للكسر وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم و فيتامين د.

6- تناوله يحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

7- يحد من ارتفاع الكولسترول فى الجسم.

ومن الملاحظ أن إسرائيل طورت زراعته وتقوم بتصديره بكميات كبيرة للخارج.