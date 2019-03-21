نيكاراجوا تطلق سراح سجناء معارضين تشجيعا لاستئناف محادثات السلام

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وافقت الحكومة فى نيكاراجوا على إطلاق سراح 700 سجين تابعين للمعارضة فى غضون 90 يوما، وذلك فى إطار الجهود الرامية لاستئناف محادثات السلام بين الجانبين.

وقال المبعوث الخاص لمنظمة الدول الأمريكية لويس أنجيل روساديلا - حسبما ذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس - إن حكومة رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا وافقت على إطلاق سراح أكثر من 700 متظاهر تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات ضد الرئيس والتى بدأت فى شهر أبريل الماضى.

يشار إلى أن نيكاراجوا تعاني من اضطرابات منذ بدء مظاهرات ضد الخطط التي أعلنتها حكومة أورتيجا في أبريل الماضي للحد من مزايا الرعاية الاجتماعية.. وقد تحولت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى احتجاجات أوسع نطاقا ضد الرئيس.

وكان أنصار أورتيجا قد أكدوا أن الاحتجاجات تم تنظيمها من قبل خصومه بهدف الإطاحة به من السلطة.