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نيابة ملوى تحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اختطاف طفل بالمنيا

الخميس، 21 مارس 2019 07:52 م
نيابة ملوى تحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اختطاف طفل بالمنيا الطفل مع أسرته
كتب فريق المحافظات
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أمر محمود حمدى عبداللاه وكيل نيابة بندر ملوى بحبس المتهمين 4 أيام وتوجية تهمة الخطف واحتجاز بدون وجة حق بعدما تعرف الطفل المختطف على أفراد التشكيل العصابي.
 
أشرف على التحقيقات المستشار احمد مخلوف رئيس النيابة.
 
تلقي اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لامن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث يفيد قيام طارق يحي 42 سنه مقيم مدينة ملوى  بتحرير محضر بخطف نجله  عبدالرحمن 6 سنوات طالب بالصف الأول الإبتدائي أثناء عودته من المدرسة إثر نزوله من باص المدرسة والسير مع جدته قام متهمان بخطفه ولاذا بالهرب.
 
وتم فحص كاميرات  المنطقة وتفريغها  وتبين  ان وراء ارتكاب الواقعة كل من علاء .ع.ج   مقيم بندر ملوى ووليد.ا.ش29 سنة عاطلين مقيم عين شمس القاهرة.  
 

 


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