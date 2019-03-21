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الخميس، 21 مارس 2019 05:54 م
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ننشر شروط تأجير منافذ بيع للشباب بمركز الخارجة

الخميس، 21 مارس 2019 05:14 م
ننشر شروط تأجير منافذ بيع للشباب بمركز الخارجة محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن وجود عدد 13محلا تجاريا شاغرة بحى 25 يناير بمدينة الخارجة، على أن يبدأ التقديم لها من يوم الأحد 24 مارس وحتى يوم 4 إبريل المقبل.
 
وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إنه تم فتح باب التقديم لعدد من محلات 25 يناير التجارية الشاغرة بأنشطة محددة، كانت الوحدة المحلية قد انتهت من تنفيذ 22 محلًا تجاريًا، للشباب، والمنتفعين، في حي 25 يناير، بمدينة الخارجة بتكلفة 1.7 مليون جنيه، بالتعاون مع مديرية الإسكان، ووزارة الإنتاج الحربي.
 
وأضاف، رئيس المركز، أن المركز يُنفذ ممشيين سياحيَين الأوّل انتهت الوحدة المحلية من تنفيذه شمال مدينة الخارجة، والثانى بحى 25 يناير، وجار تنفيذه، وسيدخل الخدمة نهاية مارس المُقبل، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، بواقع مليوني جنيه لكل ممشى على حده.
 
وأوضح رئيس مركز الخارجة، إلى أن شروط الحصول على المحلات التجارية، هي 15 شرطًا أبرزها أن يكون من أبناء المحافظة، وعمره من 21- 45 سنة للحاصلين على مؤهلات، و21 – 50 سنة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية، وعدم حصوله على أي قطعة أرض بالمنطقة الصناعية أو الحرفية أو الاستثمارية بالمحافظة أو قطعة أرض من صندوق استصلاح الأراضي، وألا يكون تعرّض لعقوبة جنائية.
 
ولفت، رئيس المركز، إلى أنه "يشترط في الحصول على محل تجاري عدم ثبوته لتعاطي المخدرات أو سبق الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو يكون ضامنًا لأحد المقترضين من الصندوق".
 
وأشار، رئيس مركز الخارجة، إلى أن المحلات التجارية الـ22 بحي 25 يناير تقدم لهم حتى الآن 75 شابًا ومنتفعًا، وستجرى قرعة علنية على المحال التجارية الشاغرة عقب انتهاء فترة التقديم حتى 4 إبريل المقبل، لإعلان أسماء المستحقين لتسليمهم المحلات التجارية مباشرة.
 
 

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