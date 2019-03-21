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ننشر الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات

الخميس، 21 مارس 2019 10:05 ص
ننشر الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، القوائم الأولية للمرشحين بالانتخابات، بعد غلق باب التنازلات.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة فى فتح باب الطعون، غدا الجمعة 22 مارس حتى الأحد 24مارس، ويكون النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس، على أن تجرى الانتخابات فى موعدها المحدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل.

وكانت اللجنة قد أكدت أنه سيتم إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لجميع الصيادلة الناخبين لإعلامهم بموعد إجراء العملية الانتخابية، وحثهم على الإدلاء بصوتهم، إضافة إلى إنشاء موقع وتطبيق موبايل يتضمن كيفية التصويت بالانتخابات، ومقار اللجان الانتخابية، وموقع اللجنة الانتخابية على تقنية الجى بى اس، وموقف الصيدلى من سداد اشتراكات النقابة.

الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (1)

الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (1)

 

الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (2)
الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (2)

 

 

الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (3)
الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (3)

 

 

الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (4)
الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (4)

 

 

الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (5)
الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (5)

 

 

الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (6)
الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (6)

 

 

الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (7)
الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (7)

 

 

الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (8)
الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (8)

 

 

الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (9)
الكشوف الأولية لقوائم المرشحين بانتخابات الصيادلة بعد التنازلات (9)

 


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