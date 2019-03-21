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ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الخميس، 21 مارس 2019 01:54 م
ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 11 سفينة بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 
 
وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن مغادرة 624 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35676 من البضائع العامة منها عدد 141 سيارة نقل محملة بـ 6331 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150220 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38914 طنا.
 
كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 17300 طن يوريا و 800 طن يوريا معبأ و 3576 طن فوسفات و 303 طن فوسفات معبأ و 5540 طن مخلفات علف و 2000 طن داى امونيوم و 3200 طن رمل.
 
كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 463 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1125 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12500 طن قمح و 3000 طن أرز و 5429 طن حديد و 50 طن زيت و 8100 طن صويا.
 
 

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