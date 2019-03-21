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ميركل تتعهد ببذل الجهود لإتمام "بريكست" منظم

الخميس، 21 مارس 2019 01:26 م
ميركل تتعهد ببذل الجهود لإتمام "بريكست" منظم ميركل وماى
أ ش أ
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تعهدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ببذل أقصى الجهود من أجل إتمام خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وقالت ميركل -فى كلمة ألقتها أمام البرلمان الألمانى ونقلها راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس- إن خروج بريطانيا المنظم يصب فى مصلحة كافة الأطراف، وحثت الجميع على التركيز فى تنفيذ هذه المهمة.
وتابعت " من الواضح أن هذه ليست بالمهمة السهلة، لكن إذا أردنا الحصول على خروج منظم فيجب أن نركز كل جهودنا خلال الأيام المتبقية فى جعل ذلك ممكنًا".
ولفتت ميركل إلى أنه من المقرر أن يقوم قادة الاتحاد الأوروبى فى وقت لاحق اليوم بمناقشة طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بمد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 30 يونيو المقبل.


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