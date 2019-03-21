"موسكو واكلة الجو".. تعرف على موعد أول رحلة لأحدث طائرة عسكرية روسية

كتب محمد رضا

أعلن مصدر فى صناعة الدفاع الروسية، إن أول رحلة لطائرة النقل العسكرية الروسية "إيل-112 فى" ستجرى فى أواخر مارس أو أوائل أبريل كحد أقصى.

وقال مصدر لوسائل إعلام روسية – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، "فى نهاية مارس وبداية أبريل، يجب أن تنطلق الطائرة إلى الجو، كل شىء جاهز لذلك"، وأوضح أن المشاكل مع الدوارات فى المحركات تم حلها بالكامل.



طائرة عسكرية روسية

وأضاف مصدر آخر فى صناعة الدفاع، أنه فى الوقت الحالى، فىVASO فى فورونيج، حيث ستنطلق الطائرة "إيل – 112 فى"، فإن العمل التحضيرى مستمر "على مدار الساعة تقريبًا، ودون أيام عطلة"، ووفقًا للمصدر، سترافق الطائرة "آ إن-26" طائرة "إيل-112 فى" فى أول رحلة، وقال المصدر "سوف تسير بالتوازى، بنفس الارتفاع والسرعة، للتحقق من معايير التشغيل للأنظمة المختلفة".

فى وقت سابق، فى وسائل الإعلام، كانت هناك تقارير عن مشاكل فى محرك "إيل - 112 فى"، فيما يتم تطوير طائرة النقل العسكرية الخفيفة "إيب – 112 فى" لنقل ما يصل إلى خمسة أطنان من الأسلحة الخفيفة والمعدات العسكرية والأفراد والهبوط بها.