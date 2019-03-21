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الخميس، 21 مارس 2019 06:52 م
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مليون توقيع على عريضة تطالب ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

الخميس، 21 مارس 2019 06:11 م
مليون توقيع على عريضة تطالب ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تريزا ماى
لندن (رويترز)
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سارع أكثر من مليون شخص لتوقيع عريضة على الموقع الالكتروني للبرلمان البريطاني تدعو الحكومة إلى سحب إخطار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والبقاء في التكتل.

 

وتجتذب العريضة آلاف التوقيعات كل بضع دقائق منذ نشرها بعد ساعات من خطاب ألقته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مساء أمس الأربعاء ونقله التلفزيون انتقدت فيه نواب البرلمان لفشلهم في الاتفاق على استراتيجية الخروج من الاتحاد وطلبت منهم اتخاذ قرار نهائي.

 

وسيبلغ قادة الاتحاد الأوروبي ماي اليوم الخميس ما إذا كان بإمكانها الحصول على مهلة لمدة شهرين من أجل ضمان خروج منظم من الاتحاد، لكن بريطانيا ستواجه خطر الخروج الفوضوي من التكتل يوم الجمعة إذا فشلت ماي في الفوز بدعم البرلمان.

 

وكان أكثر من 17 مليون بريطاني قد صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 فيما صوت 16 مليونا لصالح البقاء. وسلمت ماي في العام التالي إخطارا إلى الاتحاد الأوروبي بشأن عزم بريطانيا الخروج من التكتل بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة.

 

 


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بريطانيا

تريزا ماى

بريكست

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